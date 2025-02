Ponte Preta fica no empate com Botafogo, em casa, e ameniza pressão sobre o Palmeiras

A Ponte Preta desperdiçou a chance de aumentar a pressão sobre o Palmeiras e se aproximar da classificação no Grupo D, ao empatar sem gols com o Botafogo, neste sábado, no Moisés Lucarelli, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O forte calor em Campinas foi um dos protagonistas da partida, impactando o ritmo do jogo.

Com o resultado, a equipe campineira chegou aos 19 pontos, mesma pontuação do líder São Bernardo, mas perdeu a oportunidade de abrir vantagem na briga pela vaga às quartas de final. O Palmeiras, que encara o São Paulo neste domingo, soma 16 e ainda pode alcançar os rivais na tabela.

Sob um sol escaldante no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta dominou a posse de bola e ditou o ritmo da primeira etapa. A equipe trocou passes com paciência, controlando o jogo e evitando qualquer avanço perigoso do Botafogo. O time visitante, por sua vez, teve dificuldades para construir jogadas ofensivas e só conseguiu chegar ao campo de ataque em lances de bola parada, sem exigir defesas do goleiro Diogo Silva.