Ponte Preta defende vaga nas quartas de final do Paulistão diante do Botafogo

Com quatro vitórias consecutivas, a Ponte Preta vem embalada na reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista. Vice-líder do Grupo D, o time de Campinas defende sua vaga diante do Botafogo, neste sábado, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo abre a 10ª rodada.

Desde a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, a Ponte Preta não sabe o que é sequer empatar. Foram quatro vitórias diante de Água Santa (1 a 0), Noroeste (2 a 1), Guarani (2 a 0) e Mirassol (2 a 1).

Estes resultados deixaram o time de Campinas na frente do Palmeiras e ocupar o segundo lugar do Grupo D, com 18 pontos, um a menos que o líder São Bernardo (19) e dois a mais que o time de Abel Ferreira (16).