João Fonseca vai à decisão de Buenos Aires e confirma condição de sensação do circuito

João Fonseca deu mais argumentos para aqueles que o consideram a principal sensação atual do circuito profissional de tênis. O brasileiro de 18 anos desperdiçou um match point no segundo set, recebeu tratamento do fisioterapeuta, mas avançou à final do ATP 250 de Buenos Aires ao vencer neste sábado o sérvio Laslo Djere, 112º do ranking, por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 6/1 em 2h36. O rival do brasileiro pelo titulo neste domingo sairá do confronto entre o argentino Francisco Cerundolo e o espanhol Pedro Martinez, que se enfrentam ainda neste sábado.

Atual 99º do mundo, Fonseca já era o primeiro tenista nascido em 2006 a chegar a uma semifinal de um torneio ATP. Com a vitória neste sábado ele entra no top 10 dos mais jovens a decidir um título, com 18 anos, 5 meses e 26 dias. Ele tira da lista o suíço Roger Federer, vice-campeão em Marselha, em 2000, com 18 anos e 6 meses. Além disso, Fonseca tenta se tornar o primeiro brasileiro a conquistar um evento deste porte com 18 anos. O mais jovem jogador do país a ser campeão no profissionalismo (a partir de 1968) foi Thiago Wild, que levou o título de Santiago aos 19 anos em 2020.

Fonseca é o sexto brasileiro a disputar a decisão de Buenos Aires, e o último a conquistar o título foi Guga, em 2001. Na divulgação do próximo ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), na segunda-feira, Fonseca assume a posição de principal tenista do país, atualmente ocupada por Wild, na 77ª posição. Desde dezembro, o brasileiro soma seis vitórias e uma derrota contra top 50 do ranking. Em suas últimas 21 partidas no circuito, ele venceu 18. Na última lista de 2023, Fonseca era apenas o 727º colocado.