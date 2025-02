Rio Open: Fonseca tem adversário na estreia definido e cai no caminho de favorito

Será o primeiro confronto entre Fonseca e Muller. Aos 18 anos, Fonseca está em sua primeira semifinal em torneio do ATP Tour, em Buenos Aires, onde enfrenta neste sábado, o sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open em 2019. Dez anos mais velho do que o brasileiro, Muller foi vice-campeão no ATP 250 de Hong Kong na abertura da temporada, mas depois foi eliminado nas estreias do Aberto da Austrália e no Challenger de Rosario pelo brasileiro Felipe Meligeni Alves.

Meligeni Alves, 149º do mundo, enfrenta Alexander Shevchenko, 88º. Número um do Brasil e 77º do ranking mundial, Thiago Wild terá como adversário o espanhol Jaume Maunar, 53º. Tenista que fecha o top 100, Thiago Monteiro joga contra o argentino Facundo Diaz Acosta, 75º do ranking.

"É um jogador muito firme, muito sólido. Inclusive tinha um treino marcado com ele agora à tarde", afirmou o brasileiro que participou do sorteio da chave neste sábado. "Vamos ter que mudar isso."

Gustavo Heide é o 159º do mundo e estreia contra o argentino Francisco Comesana, 84º do ranking.