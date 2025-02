Internacional vence Monsoon e vai ter vantagem nas semifinais do Gaúcho diante do Caxias

O Internacional fechou a fase de grupos do Campeonato Gaúcho vencendo por 2 a 0 o Monsoon, nesta sábado, no Beira-Rio, pela oitava rodada. Ainda invicto, o Colorado terminou na liderança do Grupo B, com 20 pontos, e também com a melhor campanha, porque o Grêmio liderou o Grupo A, com 17, e o Juventude liderou o Grupo C, com 19 pontos.

Nas semifinais, o Internacional vai enfrentar o Caxias, segundo melhor colocado geral com 14 pontos. Serão dois jogos, com o Inter tendo a vantagem de decidir em casa. A outra semifinal será entre Juventude e Grêmio, com o segundo jogo sendo decidido em Caxias do Sul.

Antes mesmo do início do jogo, a chuva forte já preocupava. O jogo começou com várias poças de água no gramado, tanto que acabou paralisado aos sete minutos. Os times voltaram para os vestiários e o jogo recomeçou 23 minutos depois.