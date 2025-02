Hulk faz dois, Atlético derrota o Tombense e fica perto da decisão do Campeonato Mineiro

Com mais uma grande atuação de Hulk, autor de dois gols, o Atlético-MG encaminhou sua vaga para a final do Campeonato Mineiro, ao derrotar o Tombense por 2 a 0, neste sábado, no Mineirão. O duelo colocou frente a frente as duas melhores campanhas da primeira fase, e o time alvinegro confirmou o favoritismo, dominando a partida e se aproximando da decisão do torneio.

O jogo de volta será realizado na casa do Tombense, que fez a melhor campanha da fase inicial, no Estádio Antônio Guimarães Ribeiro. Para garantir sua vaga na final, o Atlético poderá até perder por um gol de diferença. A equipe de Cuca segue em busca do sexto título consecutivo do Campeonato Mineiro, mantendo-se firme na luta por mais uma conquista estadual. Em caso de vitória da equipe de Tombos por dois gols, a partida será decidida nos pênaltis.

O Atlético-MG iniciou o primeiro tempo com maior controle da posse de bola, mas teve dificuldades para superar a defesa bem organizada do Tombense. A equipe de Cuca tentava criar jogadas rápidas, mas a marcação adversária não deixava espaços. Os mineiros buscaram alternativas para furar o bloqueio, com Cuello arriscando de fora da área, forçando uma boa defesa do goleiro Matheus, e Gabriel Menino, que também tentou da entrada da área, mas sem sucesso, mandando a bola para fora. O time da casa se manteve firme defensivamente, neutralizando os avanços do Atlético.