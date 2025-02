Grêmio bate Ypiranga com um a menos e pega Juventude na semifinal sem vantagem

O Grêmio chega com moral para as semifinais do Campeonato Gaúcho 2025. Na tarde deste sábado, o time de Porto Alegre foi até o estádio Colosso da Lagoa para encarar o Ypiranga, em partida válida pela oitava e última rodada da competição estadual, e com um a menos desde o primeiro tempo, superou o adversário por 1 a 0.

A vitória garantiu ao Grêmio a terceira melhor colocação geral na tabela de classificação, com 17 pontos, o colocando frente a frente com o Juventude nas semifinais, que com 19, apareceu em segundo. Serão dois jogos, com o segundo em Caxias do Sul pela melhor campanha do Juventude. A outra semifinal será disputada entre Internacional e Caxias.

Enquanto isso, Ypiranga, Guarany, São Luiz e Monsoon irão jogar a Taça Farroupilha, também no sistema de semifinais, onde o Ypiranga encara o Monsoon e o Guarany pega o São Luiz. O vencedor terá uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Já Brasil de Pelotas, Pelotas, São José e Avenida, disputarão o quadrangular do rebaixamento.