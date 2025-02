Flamengo vence Vasco por 2 a 0 e chega aos 20 pontos na liderança do Carioca

Tímido, o Vasco pouco ultrapassava a linha de meio de campo. Quando conseguiu se desfez rápido da bola. Aos 20 minutos, Mateus Carvalho tentou chute da intermediária, mas mandou para fora.

Sem conseguir infiltrações, o Flamengo passou a utilizar cruzamentos. Aos 24, Wesley mandou para área e Arrascaeta não tocou como planejava.

De tanto tentar, o Flamengo conseguiu passar pela marcação do Vasco. A jogada começou com Arrascaeta, passou por Bruno Henrique e chegou em Plata, que foi derrubado por Arrascaeta recebe pelo meio, carrega e passa para Bruno Henrique. O camisa 27 dá para Plata, que entra na área e é derrubado por Zuccarello. Bruno Henrique bateu bem e fez 1 a 0, aos 30 minutos.

Atordoado, o Vasco só não foi para o intervalo com um prejuízo maior no placar porque o VAR anulou o gol marcado por Plata, aos 38 minutos.

O início do segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro. O Vasco voltou com outra postura, se impondo na marcação, na busca pela bola e conseguiu duas boas finalizações com Tchê Tchê e Lukas Zuccarello. A torcida do Vasco passou a dominar as arquibancadas do Maracanã com fortes gritos.

Aos 17 minutos, Puma Rodríguez foi até a linha de fundo e cruzou para Vegetti acertar linda cabeçada, que explodiu na trave de Rossi. Na sequência, Puma Rodríguez, sozinho, girou e errou o alvo.