Flamengo e Vasco fazem primeiro 'Clássico dos Milhões' do ano podendo por vaga nas semifinais

Além deles, Alex Sandro segue fora com uma lesão na coxa esquerda. Ayrton Lucas, o seu substituto natural na lateral-esquerda, também continua se recuperando de um trauma no joelho esquerdo. Com isso, Varela deve seguir improvisado, principalmente porque recebeu muitos elogios por sua atuação.

O atacante Juninho, que participou apenas dos primeiros minutos diante do Botafogo, será preservado com um edema muscular na coxa direita. Exames descartaram algo mais grave, porém, ele acabou vetado pelos médicos.

Filipe Luís deve continuar poupando alguns jogadores, mas o goleiro Rossi pode voltar no lugar de Matheus Cunha e o zagueiro Léo Pereira na vaga de Danilo. Sem Gerson, o técnico deve optar pela entrada de um atacante: Plata ou Luis Araújo. Eles atuaram ao lado de Bruno Henrique e Michael.

Luis Felipe pediu valorização ao empenho dos jogadores. Desde que os atletas do grupo principal retornaram, o time vive bom momento e está perto de confirmar a sua classificação para a próxima fase.

"Mesmo contra o São Paulo, nos Estados Unidos, eles (jogadores) deram a vida. Peço que os torcedores valorizem isso. Temos que valorizar e comemorar as vitórias. Valorizar o que fazemos bem e corrigir o que não fazemos", disse.

No Vasco, o meia Philippe Coutinho tem grande chance de fazer seu retorno após ausência diante do Sampaio Corrêa. Com a sua provável entrada, Dimitri Payet deve voltar a ser opção no banco de reservas. No ataque, o garoto Lukas Zuccarello, novidade no último jogo, pode ganhar uma sequência.