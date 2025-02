Filipinho é atrapalhado por fotógrafo e dispara após eliminação na piscina de ondas de Abu Dabi

Apesar do ocorrido, Toledo ainda tentou disputar uma última onda na esquerda, mas o abalo emocional comprometeu seu desempenho. Sem conseguir a nota necessária para seguir na competição, encerrou sua participação na etapa de Abu Dabi na nona colocação, com uma nota 12,60, contra 15,77 do japonês.

A revolta do brasileiro tem fundamento, pois a WSL poderia conceder a ele uma nova oportunidade por ter sido prejudicado por um fator externo. No entanto, o próprio surfista decidiu não recorrer à possibilidade, aceitando sua eliminação do evento.

Com isso, Kanoa Igarashi avançou para as quartas de final e enfrentará o brasileiro Italo Ferreira. Outro representante do Brasil, Miguel Pupo, também segue na disputa e terá como adversário o australiano Ethan Ewing.