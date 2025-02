Corinthians retorna ao Pacaembu após 5 anos como visitante, mas com maioria nas arquibancadas

Com a reforma no Canindé, a Portuguesa entrou em um acordo para mandar suas partidas do Paulistão. Até esta sexta-feira, mais de 10 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo com o Corinthians. Os preços variam entre R$ 80 e R$ 250. Em comparação, no último duelo com a Inter de Limeira, o ingresso mais caro sai por R$ 120.

Entretanto, na partida contra o São Paulo, que marcou o primeiro da Portuguesa no estádio neste ano, os ingressos também sofreram um aumento em seus valores. Com um ticket médio de R$ 84,20, a entrada mais cara para o torcedor são-paulino saía por R$ 200.

Mesmo com revolta, os 10 mil ingressos já comercializados marcam o maior público em uma partida da Portuguesa desde que o clube passou a utilizar o estádio. Na estreia, diante do São Paulo, cerca de 8.400 torcedores acompanharam a derrota da equipe por 2 a 1. O recorde de público se deu na final da Copinha, entre São Paulo e Corinthians, que recebeu 18.949 torcedores.

Em 2025, dono da melhor campanha no Paulistão, o Corinthians já está classificado para as quartas de final. O clube lidera o Grupo A com 25 pontos, com oito vitórias, um empate e uma derrota. A equipe corintiana tem um jogo a mais do que os adversários, partida adiantada da 11ª rodada, justamente por causa do compromisso na Libertadores.

Caso o Corinthians vença a Portuguesa, basta um tropeço do São Bernardo contra o Guarani no domingo para o time de Ramón Díaz garantir a melhor campanha da primeira fase.

CLÁSSICO COM PALMEIRAS MARCOU ÚLTIMA IDA DO CORINTHIANS AO PACAEMBU