Corinthians encara a Portuguesa no Pacaembu de olho em estreia na Libertadores

O Corinthians faz o seu último confronto antes da estreia na pré-Libertadores neste sábado. O time do Parque São Jorge encara a Portuguesa, no Pacaembu, às 18h30, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, a equipe alvinegro joga na Venezuela, contra o Universidad Central, em busca de uma vaga na fase de grupos da competição continental.

Dono da melhor campanha no Paulistão, o Corinthians já está classificado para as quartas de final. O clube lidera o Grupo A com 25 pontos, com oito vitórias, um empate e uma derrota. A equipe corintiana tem um jogo a mais do que os adversários, partida adiantada da 11ª rodada, justamente por causa do compromisso na Libertadores.

Caso o Corinthians vença a Portuguesa, basta um tropeço do São Bernardo contra o Guarani no domingo para o time de Ramón Díaz garantir a melhor campanha da primeira fase. A vitória por 2 a 1 no clássico com o Santos de Neymar fez o time alvinegro igualar a sua melhor campanha do clube no atual formato do clube, alcançada em 2021.