Com rojões, torcedores do Santos paralisam treino para criticar o técnico Pedro Caixinha

O time do Santos e o técnico Pedro Caixinha entram em campo bastante pressionados para o duelo deste domingo, às 20h30, diante do Água santa, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Neste sábado, torcedores atiraram rojões e tentaram invadir o treino da equipe no CT Rei Pelé.

Os torcedores estavam revoltados com a situação delicada do time na classificação do Grupo B, podendo ficar fora das quartas de final do Paulistão. O grupo foi impedido de entrar no CT. Apenas dois representantes das organizadas tiveram autorização para falar com a comissão técnica.

O trabalho do CEO Pedro Martins também foi bastante criticado pelos torcedores. A diretoria informou que uma reunião deverá ser feita na segunda-feira com a presença de um grupo maior de torcedores.