Botafogo usa reservas, empata com o Boavista e segue fora da zona de classificação no Carioca

O Boavista se armou defensivamente pra tentar surpreender em contra-ataque. Desta forma chegou ao seu gol aos 37 minutos. Zé Mateus avançou pelo lado esquerdo e cruzou em direção à grande área. Marcos Paulo chutou forte e o goleiro Léo Linck se esticou para dar um tapa na bola, porém, o rebote ficou com Zé Vitor, que completou para as redes. Ele é o artilheiro do Cariocão, com cinco gols.

O cenário não mudou no segundo tempo, mesmo porque o Boavista se preocupou ainda mais em manter a sua vantagem. O Botafogo continuou tentando atacar e empatou aos 32 minutos. Após levantamento que saiu do lado direito, Cuiabano salvou do outro lado de cabeça. A bola quicou e, perto da pequena área, Kayke Queiroz testou com força para as redes.

Depois do empate o Botafogo diminuiu a intensidade e facilitou a vida do Boavista, que só não queria perder.

Na última rodada, o Botafogo fará o clássico com o Vasco, em São Januário. O Boavista vai receber o Volta Redonda, ainda de olho numa vaga para disputar a Taça Rio, que vai reunir do quarto ao oitavo colocados.

BOAVISTA 1 X 1 BOTAFOGO