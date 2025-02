Botafogo estreia Cláudio Caçapa de técnico interino para se reabilitar diante do Boavista

Em baixa após duas derrotas consecutivas, o Botafogo tenta 'fazer as pazes' com a torcida e dar a volta por cima no Campeonato Carioca diante do Boavista, neste sábado, no estádio Eucyr Resende, em Saquarema, às 19h, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. A principal novidade será a estreia de um novo técnico interino: Cláudio Caçapa.

Ele assumiu o cargo enquanto a diretoria segue no mercado em busca de um substituto para Artur Jorge. O campeão brasileiro e da Libertadores deixou o clube para acertar com o Al-Rayyan, do Catar.

Caçapa já treinou o Botafogo no passado, mas estava na Bélgica dirigindo o RWD Molenbeek, clube também administrado pela empresa Eagle Football, do investidor John Textor. O seu retrospecto lá não foi bom, com 14 derrotas em 28 jogos.