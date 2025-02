Bellingham é expulso, Real Madrid empata com Osasuna e chega ao 3º tropeço seguido no Espanhol

O Real Madrid voltou a tropeçar no Campeonato Espanhol e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Osasuna, neste sábado, no Estádio Reyno de Navarra, pela 24ª rodada. O grande destaque negativo da partida foi Jude Bellingham, expulso ainda no primeiro tempo, quando os merengues venciam por 1 a 0.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 51 pontos e segue pressionado por Atlético de Madrid e Barcelona na briga pelo título. Já o Osasuna ampliou sua invencibilidade para cinco jogos e, agora com 32, segue sonhando com uma vaga nas competições europeias.

Buscando se isolar na liderança do Campeonato Espanhol, Carlo Ancelotti não poupou esforços e mandou a campo um Real Madrid praticamente titular, deixando de lado qualquer prioridade à Liga dos Campeões. A principal novidade na escalação foi a entrada de Modric no lugar do brasileiro Rodrygo, reforçando o meio-campo merengue.