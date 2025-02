Inglês: Merino marca dois, Arsenal vence Leicester e se aproxima do líder Liverpool

Com dois gols do meia espanhol Mikel Merino, o Arsenal seguiu firme em sua perseguição ao líder Liverpool e conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao derrotar o Leicester por 2 a 0, neste sábado, no King Power Stadium, em partida válida pela 25ª rodada.

A vitória levou o vice-líder Arsenal aos 53 pontos, ficando a quatro de distância do Liverpool, que ainda entra em campo neste domingo para enfrentar o Wolverhampton no Anfield.

O time de Mikel Arteta segue com boas perspectivas de alcançar o topo da tabela, enquanto o Leicester, com mais uma derrota, permanece na zona de rebaixamento, com apenas 17, complicando ainda mais sua situação na luta contra a queda para a segunda divisão. A equipe de Ruud van Nistelrooy terá que se reinventar nas próximas rodadas para tentar se afastar da parte inferior da tabela.