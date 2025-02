Warriors superam Rockets e Timberwolves derrubam série invicta do Thunder na NBA

Os Warriors ocupam o 10º lugar da Conferência Oeste, agora dentro da zona de classificação ao play-in (a repescagem dos playoffs), com 28 vitórias e 27 derrotas. Os Rockets seguem no quarto posto, com 34/21.

A noite foi de tropeço também para o líder da tabela do Oeste. Jogando longe de sua torcida, o Oklahoma City Thunder teve encerrada sua série invicta de sete jogos. O responsável pela derrota foi o Minnesota Timberwolves por 116 a 101.

Naz Reid foi o nome do jogo, com um "double-double" de 27 pontos e 14 rebotes, além de sete assistências. Anthony Edwards também se destacou, com 23 pontos, sete rebotes e o mesmo número de assistências.

Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander ficou abaixo da média na pontuação, mas esteve perto de um "triple-double". Um dos melhores jogadores desta temporada, ele anotou 24 pontos, oito rebotes e nove assistências. Apesar da boa atuação do astro, o Thunder não conseguiu liderar o placar em nenhum momento da partida, algo então inédito nesta temporada.

Mesmo com o revés, o Thunder segue com a melhor campanha da temporada regular da NBA, ao lado do Cleveland Cavaliers, líder do Leste. Ambos os times exibem retrospecto de 44 vitórias e 10 derrotas, o melhor aproveitamento da competição até agora.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira: