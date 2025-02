Thiago Wild cai nas quartas e ATP 250 de Buenos Aires não terá duelo brasileiro na semifinal

Sérvio e brasileiro fizeram um primeiro set marcado pelo equilíbrio, ainda que com ligeira superioridade de Djere. O tenista de 29 anos, que já foi o 27º do mundo mas é o atual 112º, obteve duas chances de quebra, sem sucesso. E não teve o serviço ameaçado em nenhum momento na parcial.

No tie-break, ele fez valer a maior experiência e aproveitou um erro do brasileiro num voleio junto à rede para encaminhar o triunfo na parcial. Mais confiante, Djere cresceu em quadra no começo do segundo set. Obteve uma quebra, abriu 3/1 e sustentou a vantagem até fechar a parcial e o jogo.

Apesar da queda, o brasileiro deve subir no ranking. Atual 77º do mundo, ele pode aparecer no 73º na atualização da segunda-feira. Após competir no torneio argentino, Wild disputará a chave principal do Rio Open, na semana que vem.