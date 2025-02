Quatro brasileiros avançam na repescagem e País terá sete surfistas nas oitavas em Abu Dabi

Desta maneira, Ian Gouveia (15º com 5,33), Alejo Muniz (16º com 5,23), João Chianca, o Chumbinho (17º com 5,03) e Edgard Groggia (18º com 5,00) acabaram eliminados. Vencedor da etapa de abertura da temporada, em Pipeline, o havaiano Barron Mamiya também caiu, com somente 4,93, no 19º lugar.

A segunda etapa do ano do Circuito Mundial é de tiro curto, pois não depende da condição do mar. Como é realizada em ondas artificiais em uma piscina, definirá seu campeão neste domingo. As oitavas e quartas estão agendadas para o sábado.