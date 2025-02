Punições impedem Jéssica Lima de subir no pódio da etapa de Baku do Grand Slam de Judô

Por muito pouco o Brasil não subiu ao pódio no primeiro dia de disputas na etapa de Baku, no Azerbaijão, do Grand Slam de Judô. Jéssica Lima vencia a alemã Seija Ballhaus na disputa pelo bronze, mas acabou levando três punições e perdeu a medalha. O País ainda teve outros três representantes nos tatames nesta sexta-feira e não foi bem, amargando resultados abaixo do esperado.

Jéssica Lima (até 57kg) teve um bom desempenho na capital azeri, estreando o dia superando a romena Vanessa Tolea com uma chave de braço, já pelas oitavas de final. Logo depois, pelas quartas, não tomou conhecimento da italiana Veronica Toniolo, avançando após um yuko e um waza-ari.

Algoz da também brasileira Bianca Reis, em Baku nesta sexta, com ippon na luta de estreia, a japonesa Ayami Nakano surgiu no caminho de Jéssica na semifinal. E tudo apontava para um triunfo verde e amarelo quando a judoca conseguiu encaixar um waza-ari. A forte asiática, contudo, conseguiu um contragolpe, aplicando um ippon e avançando à final.