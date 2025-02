Palmeiras quer Vitor Roque agora, prepara proposta, mas operação é complexa

O camisa 9 que o Palmeiras quer é Vitor Roque. O clube paulista deseja ter o jovem atacante de 19 anos agora e prepara uma proposta, mas a operação é complexa. Depende do atleta, do Bétis e do Barcelona.

O atacante está emprestado ao Bétis pelo Barcelona até o fim de junho e é improvável que ele saia neste momento, a despeito de estar sendo preterido no time da cidade de Sevilha. Se liberar agora o brasileiro, o clube espanhol deseja ter uma compensação financeira.

Por enquanto, o Palmeiras não fez proposta, mas tem conversado com o empresário do atleta, André Cury. A pedida do Barcelona, dono dos direitos econômicos do jogador, é de 27 milhões de euros (R$ 162 milhões), segundo revelou o portal Nosso Palestra e confirmou o Estadão.