Palmeiras anuncia contratação do zagueiro Bruno Fuchs: 'É uma oportunidade maravilhosa'

O jogador comentou também o fato de reencontrar o atacante Paulinho, seu companheiro nos tempos de Atlético-MG. "É um amigo que fiz no Atlético-MG e na quarta-feira ele me mandou mensagem: 'Está vindo? Vem logo!'. É muito especial poder reviver momentos com ele e espero ter mais momentos pela frente com ele e com todos os meus novos companheiros', destacou.

Revelado pelo Internacional, onde fez sua estreia profissional em 2019, Bruno foi vendido ao CSKA, da Rússia, no ano seguinte. Em 2023, voltou ao Brasil para vestir a camisa do Atlético-MG e foi bicampeão mineiro (2023 e 2024). Pelo time mineiro, ele disputou 68 jogos e marcou dois gols. Figura recorrente nas categorias de base da Seleção Brasileira desde o Sub-17, foi campeão olímpico em Tóquio-2020.