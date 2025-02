Lenda da Espanha diz que comportamento de Vini Jr. incomoda presidente do Real Madrid

Em meio ao interesse da Arábia Saudita, a indefinição do futuro de Vinícius Júnior na próxima temporada, apesar de ter contrato até 2027, passa a ser uma questão no Real Madrid. De acordo com o ex-goleiro dos merengues e do Valencia Santiago Cañizares, o comportamento do camisa 7 nas negociações tem incomodado Florentino Pérez.

"O comportamento de Vini não satisfaz, creio eu, Florentino Pérez, a sua liderança e o Real Madrid em geral. E para eles não seria um problema fingir que estão ofendidos. 'Não vá, não vá (para a Arábia Saudita)... mas dê-me 1 bilhão de euros e vá se quiser'", afirmou o ex-jogador à rádio Cadena COPE, pontuando que o Real poderia aceitar a proposta pelo valor exorbitante oferecido.

Vini Jr. já havia sido sondado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) no início dessa temporada. A cláusula do atacante na Espanha é de 1 bilhão de euros (R$ 6,02 bilhões), e o país árabe também ofereceu um contrato de cinco anos com o atacante, no valor de 200 milhões de euros por temporada (R$ 1,2 bilhão).