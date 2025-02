João Fonseca se vinga de Navone em virada épica e avança às semifinais do ATP de Buenos Aires

Repetindo o jogo com Coria, o brasileiro iniciou a 'revanche' nervoso e errando acima do comum, saindo em desvantagem de 3 a 0, com uma quebra. Somente no quarto game conseguiu anotar o primeiro ponto. Precisava, contudo, quebrar o forte serviço de Navone. Nada dava certo para o talentoso brasileiro, contudo, e ele mais uma vez desperdiçou o saque, deixando o rival com ampla vantagem de 5 a 1 para abrir 1 a 0 na partida.

Corajoso, como gosta de se definir, João Fonseca mostrou que não desistiria fácil de lutar pelo set e conseguiu, em sua primeira oportunidade, aproveitar o break point. Depois sacou bem para ressurgir na partida. A reação veio tarde e não foi suficiente após falhar em três chances de nova quebra. O argentino, já passando apertos, conseguiu escapar do perigo e fechar a parcial em 6 a 3.

Embalado pelo crescimento na reta final do primeiro set, João Fonseca começou melhor na parcial seguinte, confirmando o serviço em pontos diretos. Navone parecia inabalável e teve chance de virar para 2 a 1. O brasileiro se salvou e o equilíbrio deu tom à partida.

Com 2 a 2, a chuva interrompeu a partida e 'ajudou' o argentino, que na volta abriu vantagem com a primeira quebra no set em bola fora de João Fonseca. A condição climática voltou a paralisar o jogo a seguir. Virou um jogo de serviços perdidos o retorno, com tenistas nervosos e o brasileiro buscando o empate em 4 a 4.

Navone desperdiçou dois saques para abrir dois pontos de vantagem no set e deu chances para João Fonseca novamente crescer no jogo e chegar à vantagem por 5 a 4, enfim confirmando o serviço após quatro quebras de ambos os lados. Com nova quebra, o brasileiro igualou a partida com 6 a 4.

O terceiro set seria um teste gigante para o psicológico dos tenistas. Manteria o embalo João Fonseca? Superaria o baque de perder uma parcial quase ganha Navone? A largada veio com mostras que o argentino não se abalou ao abrir logo 2 a 0 - quase deixa escapar um 40 a 0.