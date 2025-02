Grêmio anuncia pacote de reforços com crias de Santos e Palmeiras e atacante uruguaio

"Veloz e habilidoso, o atacante da seleção celeste traz no currículo um Campeonato uruguaio, uma Supercopa do Uruguai e uma US Open Cup. Agora, ele busca novas conquistar em azul, preto e branco. Bem-vindo ao maior do Sul", anunciou o Grêmio, empolgado com seu novo atacante.

Já os dois defensores oficializados estavam no Vitória no Brasileirão. O negócio com Lucas Esteves se transformou em um grande imbróglio com o clube baiano, que forçou uma cláusula de renovação. Já Wagner Leonardo era o zagueiro artilheiro do clube. Ambos chegam em definitivo.

Lucas Esteves, revelação do Palmeiras, assinou até o fim de 2027, enquanto o contrato de Wagner Leonardo, cria do Santos, é até dezembro de 2028. Enquanto o lateral vai brigar por vaga com Luan Cândido, o zagueiro chega para ser titular.

"O defensor canhoto se destaca pela raça e liderança dentro de campo. Ele também é uma força ofensiva, possui uma das maiores médias de gols entre os zagueiros nas últimas temporadas", destacou o Grêmio.