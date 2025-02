Filipinho, Italo e Yago avançam às oitavas na piscina de ondas de Abu Dabi

Derrotados na estreia, Ian Gouveia e Samuel Pupo vão disputar a repescagem, assim como Deivid Silva, Miguel Pupo, Edgard Groggia, Mateus Herdy, Alejo Muniz e João Chianca, o Chumbinho.

As disputas serão retomadas ainda nesta sexta, na sessão noturna em Abu Dabi (período da tarde, pelo horário de Brasília). A etapa deve ser uma das mais curtas da história do circuito, sendo finalizada no domingo.