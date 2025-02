Ex-número 4 do mundo, Rune desiste de disputar o Rio Open

Ele se refere à eliminação precoce que sofreu no ATP 250 de Buenos Aires, na noite de quinta-feira. Na capital argentina, ele também era um dos candidatos ao título. No entanto, foi derrotado pelo local Mariano Navone, 47º do mundo.

Após a partida, Rune demonstrou mau humor na entrevista coletiva, com diversas respostas curtas, e fez críticas ao torneio argentino. "O evento é bem organizado, mas as quadras não são tão boas", afirmou, antes de evitar confirmar sua presença na competição argentina em 2026. "Não sei, ainda não pensei na minha agenda para os próximos anos. Ainda não conversei com meus treinadores, então vou continuar pensando."

Com a ausência de Rune na lista dos tenistas confirmados, a vaga será herdada pelo indiano Sumit Nagal na chave principal. Nagal tem 27 anos, ocupa o 129º lugar do ranking, mas já figurou em 68º, no ano passado.