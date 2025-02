Deschamps aponta Zidane como sucessor e promete retorno de Mbappé à seleção

O treinador também projetou o futuro da seleção francesa. Decidido a encerrar o seu ciclo à frente do time nacional após a Copa do Mundo de 2026, ele vê Zidane como candidato natural ao assumir o seu posto.

"Zidane é um candidato muito bom, natural e esperado. Só não sei se ele vai querer isso", afirmou.

Aos 52 anos, o ex-camisa 10 não exerce a função de técnico desde que terminou sua segunda passagem pelo Real Madrid, levando o gigante espanhol a três títulos da Liga dos Campeões e dois do Campeonato Espanhol. Os dois atuaram juntos no meio-campo quando os franceses venceram a Copa do Mundo de 1998 e o Campeonato Europeu dois anos depois.