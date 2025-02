Carlos Sainz testa novo carro da Williams pela primeira vez

O dia de filmagens em Silverstone também marcou o lançamento oficial do novo patrocinador master da equipe, a Atlassian. Ao fazer o anúncio no início do mês, a Williams informou que seria o maior contrato da história da equipe, embora não tenha divulgado valores e cifras.

A marca estampou o novo carro, marcado agora pela cor azul escuro, numa pintura temporária. A "roupagem" oficial do modelo FW47 será conhecida somente na terça-feira da próxima semana, durante o grande evento de lançamento da temporada 2025 da F-1. Todas as equipes vão apresentar seus carros com a pintura oficial do ano na O2 Arena, em Londres.

"É obviamente uma evolução do carro do ano passado. Tivemos um inverno razoável. É sempre difícil saber (como será o futuro) porque, quando terminamos a última corrida, acho que nos classificamos a menos de meio segundo um do outro em Abu Dabi. Portanto, a equipe está se aproximando, e o que não se sabe é o quão bom foi o inverno que os outros tiveram", afirmou James Vowles, chefe da Williams.