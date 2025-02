Brasil joga mal, mas arranca empate com a Argentina e adia decisão do Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira jogou mal, mas arrancou um empate por 1 a 1 com a Argentina, nesta quinta-feira, em duelo válido pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.

As duas seleções somam dez pontos e o título será decidido domingo com a disputa da última rodada. O Brasil enfrenta o Chile, enquanto a Argentina vai encarar o Paraguai.

Mais uma vez o Brasil adotou uma postura defensiva nos primeiros minutos, deixando a iniciativa para os argentinos. A maior preocupação do time do técnico Ramon Menezes foi a marcação sobre o habilidoso Echeverri, o capitão argentino. Nathan Fernandes ficou isolado no ataque brasileiro.