Bayern anuncia renovação com Jamal Musiala até 2030 e celebra acordo com vídeo: 'É um gênio'

Contratado junto ao Chelsea em 2019, Musiala é um dos destaques do Bayern. A equipe vem liderando o Campeonato Alemão com folga e tem oito pontos de vantagem para o segundo colocado na tabela, o Bayer Leverkusen (54 a 46).

Por meio de um comunicado, ele manifestou o seu contentamento com o desfecho e disse estar motivado para continuar ajudando a equipe. "Dei meus primeiros passos no futebol profissional aqui e acredito que podemos alcançar algo grande com este clube nos próximos anos. Temos muitas coisas que queremos alcançar", afirmou.

Em posição confortável no Campeonato Nacional, o Bayern também fez a sua parte na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipe se classificou de forma direta para as oitavas de final ao terminar a primeira etapa com a sexta melhor campanha. Em oito jogos, a equipe do técnico Vincent Kompany obteve cinco vitórias, um empate e sofreu duas derrotas.