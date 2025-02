Três homens são condenados à prisão por tentativa de chantagem contra família de Schumacher

A família Schumacher foi ameaçada com a divulgação do material privado na darknet. O Ministério Público disse que cerca de 900 fotos e quase 600 vídeos da família e os registros médicos digitalizados de Schumacher foram confiscados dos acusados. Um disco rígido continua desaparecido.

Representando a família Schumacher, o advogado Thilo Damm disse que a família apelará no caso contra o ex-segurança, contra quem eles queriam uma pena de prisão de quatro anos.

Enquanto os outros dois réus confessaram as acusações, o advogado do segurança negou qualquer tipo de envolvimento e exigiu uma absolvição. Ele disse que seu cliente não havia roubado os dados confidenciais.

A família protegeu Schumacher da vista do público desde seu grave acidente de esqui em dezembro de 2013. O ex-piloto estava esquiando nos Alpes Franceses em Meribel quando caiu e sua cabeça bateu em uma pedra, resultando em uma lesão cerebral quase fatal. Desde que foi transferido do hospital em setembro de 2014, o heptacampeão de F1 tem sido cuidado privadamente em uma casa de família na Suíça.

Schumacher se aposentou da F1 após vencer 91 corridas e cinco títulos consecutivos com a Ferrri (de 2000 a 2004). Os outros dois títulos do piloto alemão foram conquistados com a Benetton nos anos de 1994 e 1995.