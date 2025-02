São Paulo joga pior que o Velo Clube, que é valente e busca o empate pelo Paulistão

O São Paulo encerrou a passagem por Brasília com vaias e um empate por 3 a 3 com o Velo Clube, em duelo que não acontecia desde 1979. O empate do time de Rio Claro nos acréscimos impediu que o time tricolor garantisse a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Os visitantes, aliás, jogaram melhor e não seria injusto que terminassem com a vitória.

Luis Zubeldía, questionado por torcedores, mandou os titulares a campo, com exceção do goleiro Rafael. Luciano, voltando de suspensão, marcou duas vezes e assumiu a artilharia do São Paulo em 2025, com quatro gols. O Velo Clube fez com Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem.

Os são-paulinos voltam a campo no domingo, pelo Choque-Rei, às 18h30, no Allianz Parque. Já o Velo Clube encara a Inter de Limeira, no mesmo dia. Os dois e o Água Santa têm seis pontos cada, mas a equipe de Rio Claro fica fora da zona de rebaixamento por ter melhor saldo de gols.