Romênia sofre derrota na CAS após caso de discriminação em jogo caótico contra Kosovo

Os cânticos de provocação à seleção de Kosovo fizeram os jogadores da equipe a se recusar a continuar a partida - o placar estava 0 a 0 nos acréscimos no final do jogo disputado em Bucareste. Mais tarde, a Uefa decidiu que a Romênia venceu a partida por 3 a 0, numa punição a Kosovo pelo abandono do confronto.

Durante o julgamento do caso, a CAS disse que ouviu as alegações da Romênia e decidiu que o veredicto da Uefa, de fechamento do estádio e multas por várias acusações, totalizando 128 mil euros (cerca de R$ 765 mil), "não foi desproporcional".

A CAS afirmou ainda que a Federação Romena de Futebol não contestou que as regras disciplinares da Uefa foram violadas, apenas que as sanções foram consideradas muito severas.

O caso julgado nesta quinta é o primeiro de dois que a CAS analisa sobre a polêmica partida. A entidade também vai analisar recurso de Kosovo contra a decisão da Uefa de decretar a vitória dos romenos, por abandono dos adversários.