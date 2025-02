Roma sai na frente mas cede o empate para o Porto no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa

A Roma perdeu a chance de abrir vantagem no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa ao ceder o empate de 1 a 1 para o Porto, em partida realizada no estádio do Dragão, nesta quinta-feira, na casa do rival. A equipe italiana abriu o placar no fim do primeiro tempo com Zeki Çelik, enquanto os anfitriões igualaram o marcador com Francisco Moura na etapa final.

Com o resultado, quem vencer o duelo de volta se credencia a disputar as oitavas de final do torneio europeu. O compromisso que define a classificação está marcado para o estádio Olímpico, em Roma, na próxima quinta-feira.

O primeiro tempo do jogo entre Porto e Roma foi marcado por muita marcação e poucas oportunidades de gol. Jogando em casa, o time português até tomou a iniciativa, mas não conseguiu ser efetivo a ponto de ameaçar a meta adversária.