Rio Open adota cerimônia de abertura e Rebeca Andrade apresentará o troféu do ATP 500

O Rio Open não para de anunciar novidades para sua 11ª edição. Nesta quinta-feira, a organização do ATP 500 revelou que a competição agendada para começar na segunda-feira terá uma cerimônia de abertura com a ilustre presença da ginasta Rebeca Andrade. A estrela estará na jornada noturna apresentando o troféu a ser entregue ao campeão.

A competição terá qualificatório no fim de semana, mas os jogos das chaves principais de simples e duplas estão todos programados para o dia 17. Rebeca Andrade será a estrela da solenidade de boas-vindas aos astros do tênis antes do primeiro jogo da sessão noturna, agendado para 19 horas. A estrela olímpica aparecerá na Quadra Central Guga Kuerten segurando o troféu criado por Antonio Bernardo, que será entregue no domingo, dia 23, ao campeão.

"É um prestígio e um prazer, para todos nós do Rio Open, receber a maior atleta olímpica do nosso país no maior torneio de tênis da América do Sul, ainda mais em uma cerimônia inédita e especial como essa, que marca oficialmente o início da nossa 11ª edição", declarou Márcia Casz, diretora-geral do Rio Open.