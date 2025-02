Ramón rechaça sufoco do Corinthians contra o Santos: 'Jogamos na capacidade máxima'

É possível dizer que o Corinthians teve mais transpiração do que inspiração na vitória por 2 a 1 sobre o Santos. Diferentemente de outras partidas me casa, a equipe de Ramón Díaz ficou menos com a bola e viu o Santos chegar mais vezes à frente. Apesar da entrega e comprometimento na marcação para anular Neymar, o treinador crê que o time não sofreu em campo

"Jogamos contra um adversário de grande qualidade, com um grande técnico e um grande jogador, que é Neymar. Nós gostaríamos de demonstrar o que temos de melhor e fizemos bem, porque temos qualidade. Não sofremos", comentou Ramón, em entrevista coletiva após o clássico. "Hoje jogamos na nossa capacidade máxima", destacou.

Apesar do resultado positivo, o time corintiano demorou a engrenar na partida e viu o Santos se aproveitar de erros de passes na saída de bola para criar momentos de perigo. Emiliano Díaz, auxiliar e filho da Ramón, concorda com o pai quanto ao desempenho do time. "A saída de bola não nos preocupa. Não sofremos nada. Eles não tiveram finalizações claras", enfatizou o auxiliar.