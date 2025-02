Palmeiras bate Inter de Limeira com facilidade e respira no Paulistão

Escalado sem Estêvão, o Palmeiras não fez muito, mas a apresentação foi suficiente para representar uma de suas melhores atuações no ano. Foi inteligente para explorar os muitos espaços deixados pelo frágil rival em Limeira, eficiente e não deu brechas na defesa.

Facundo Torres foi o articulador ao lado de Raphael Veiga no lugar de Estêvão, que entrou no fim do jogo. O uruguaio jogou bem e o meio-campo, como o ataque, funcionou.

Melhor jogador do Palmeiras no Estadual e artilheiro do time no torneio, Maurício mostrou recurso para marcar um golaço de cobertura cedo, aos 15, e deixar os visitantes confortáveis na partida.

Sem criar muito, o time alviverde controlou o jogo e ampliou no fim da primeira etapa, com Flaco López. Ele fez o que mais sabe fazer: desviar de cabeça cruzamento de Veiga.

No segundo tempo, Veiga, o garçom da noite, colocou a bola na cabeça de Gustavo Gómez, que fez o terceiro e definiu a tranquila vitória fora de casa.

FIHCA TÉCNICA