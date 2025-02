Norris diz estar pronto para encarar Verstappen na F-1 em 2025: 'Vou ser um piloto inteligente'

Ao lado de Oscar Piastri, Norris apresentou resultados que levaram a MacLaren a alcançar o seu primeiro campeonato de construtores em 26 anos. Por conta desse histórico, Andrea Stella, chefe da escuderia, mostrou estar confiante em uma briga direta do britânico com Verstappen.

"Norris definitivamente tem todas as qualidades, habilidades e mentalidade para se tornar um campeão mundial. Eu vi Lando crescendo na última temporada em um ritmo muito rápido. Tem sido um piloto muito consistente", disse.

Ao contrário do ano passado, quando a McLaren teve um início desanimador, este ano as perspectivas são diferentes. Norris se mostrou satisfeito com os primeiros testes do MCL-39, novo modelo da equipe.

"O principal que vai mudar este ano é que o carro está mais consistente e temos chances de somar mais pontos no início (primeiro semestre). Isso vai mudar a disputa (na classificação) lá na frente. O carro é competitivo e estou ansioso por esse desafio", afirmou o piloto.