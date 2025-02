Neymar elogia torcida do Corinthians após derrota e critica bola do Paulistão: 'Muito ruim'

Neymar foi derrotado com o Santos em seu primeiro clássico na volta ao futebol brasileiro, nesta quarta-feira, contra o Corinthians, e sua principal bronca foi contra um personagem inusitado, mas bastante importante dentro da partida: a bola.

O camisa 10 santista criticou duramente o modelo utilizado no Campeonato Paulista, da Penalty. "Acho que fizemos um bom jogo, acima dos outros. Foi um detalhe. Clássico é assim. Mas, com todo respeito à Penalty, que é a patrocinadora do bola, acho que precisa melhorar um pouco mais essa bola. Outro dia o Filipe Luís falou, e concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem de melhorar um pouquinho mais para ajudar nosso campeonato", disse o astro, mencionando o técnico do Flamengo.

O modelo da bola utilizado no Paulistão, a S11 Ecoknit, é o mesmo do Campeonato Carioca deste ano. Além do comandante flamenguista, o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, também fez críticas ao instrumento de jogo. "Gostaria que vocês perguntassem para os jogadores, para os jogadores de todos os times também. Essa bola da Penalty é horrível. Eu tive a oportunidade de jogar com ela e agora estou vendo eles sofrerem também", disse o ex-lateral-esquerdo e atual treinador do Flamengo após vitória sobre o Volta Redonda, em 25 de janeiro.