Motivado por vídeos de Kane e Messi, Maurício celebra momento no Palmeiras e esnoba ajuda rival

Vice-artilheiro do Campeonato Paulista com cinco gols, atrás apenas do santista Guilherme, com oito, o meia-atacante Maurício vem sendo um diferencial do Palmeiras na temporada. Destaque no triunfo por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, nesta quinta-feira, ele comemorou a sequência de jogos e revelou que vem observando vídeos de Messi e Harry Kane para "aprender" a atuar também como um 9 na equipe de Abel Ferreira. Aproveitou para "descartar" possível ajuda do São Paulo por vaga nas quartas de final.

Ainda na terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos, diante de 18 da Ponte Preta e 19 do São Bernardo - apenas os dois melhores avançam -, o Palmeiras pode ter de contar com ajuda do São Paulo, rival do domingo no Allianz Parque, nas duas últimas rodadas, já que o time tricolor terá justamente os dois concorrentes em seu caminho. Na visão de Maurício, contudo, "basta" o time ganhar as três partidas que estará classificado - a Ponte precisaria empatar ao menos um de seus compromissos.

"A gente sabe que o campeonato (Paulistão) é um pouco diferente, venho do Gaúcho e lá a fórmula é outra, mas falando aqui com quem disputou outras edições, ouvi que o grupo do Palmeiras sempre teve clubes que faziam bastante pontos. A gente sabe da concorrência alta, mas desde o começo estamos falando que só depende dos nossos resultados", afirmou Maurício, ao TNT, após ser questionado se torceria por ajuda do São Paulo. "Temos de fazer nossa parte sem ver o que os outros podem nos atrapalhar ou ajudar. Temos três jogos e precisamos ganhar os três."