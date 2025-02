LeBron e Doncic decepcionam e Lakers perdem de penúltimo colocado na NBA

O maior pontuador dos Lakers foi Rui Hachimura, com 19. O duelo ainda teve o reserva Bronny James, filho de LeBron, com sua maior pontuação da carreira na NBA: nove pontos em apenas sete minutos, no último quarto.

Do outro lado, o Jazz comandou a partida sob a liderança de Lauri Markkanen, autor de 32 pontos. Jordan Clarkson ajudou com 21 pontos, nove rebotes e sete assistências. Keyonte George obteve um "double-double": 20 pontos e 10 assistências após começar a partida no banco de reservas.

A 20ª derrota não deve atrapalhar o ritmo dos Lakers neste momento da temporada regular. A equipe segue no quinto lugar da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação direta aos playoffs, com 32 triunfos. O Jazz, por sua vez, segue em situação delicada, na 14ª e penúltima posição da tabela, com 13 triunfos e 40 derrotas - tem a terceira pior campanha do campeonato até agora.

LeBron/Doncic não foi a única dupla a ser derrotada fora de casa nesta quarta. Em Dallas, Jimmy Butler e Stephen Curry mostraram que ainda precisam de mais minutos em quadra para embalarem o Golden State Warriors. O time da Califórnia foi derrotado pelos Mavericks por 111 a 107.

Curry liderou os visitantes, com 25 pontos e oito assistências, enquanto o reforço Butler se aproximou de um "double-double": 21 pontos e nove rebotes, além de sete assistências - o brasileiro Gui Santos passou em branco em pontos nos 12 minutos em que esteve em quadra. A boa atuação da dupla formada por Curry e Butler, alvo de altas expectativas, não foi o suficiente para conter o ímpeto de Kyrie Irving e seus companheiros dos Mavericks.

Irving fez a torcida não sentir falta de Doncic ao anotar 42 pontos, se tornando o cestinha do confronto. Klay Thompson contribuiu com 17 contra sua ex-equipe. Max Christie também anotou 17.