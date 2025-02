Juninho vê exame não apontar lesão muscular para alívio de Filipe Luís no Flamengo

O técnico Filipe Luís não se cansa de falar que vai rodar o elenco do Flamengo em todo o Campeonato Carioca para evitar lesões musculares. Depois de perder o lateral-esquerdo Alex Sandro, o treinador viu Juninho deixar o campo diante do Botafogo acusando lesão na coxa. Exames nesta quinta, porém, deram alívio ao comandando ao não acusar uma contusão.

Juninho ganhou chance desde o início diante do Botafogo, mas ficou em campo no Maracanã somente por 11 minutos. Depois de parar em no goleiro Jhon logo no primeiro minuto, ele foi dar um pique e acabou levando a mão no posterior da coxa. Substituído, deixou todos no clube apreensivos.

Mas o alívio veio nesta quinta. O atacante recém-chegado ao Rio está apenas com um edema muscular na coxa direita. Juninho iniciou tratamento na Gávea, porém já sabe que não enfrentará o Vasco, sábado à noite, no Maracanã.