João Fonseca sofre, mas busca virada e vai às quartas no ATP 250 de Buenos Aires

Fonseca ganhou os holofotes nas últimas semanas por acumular uma série de 14 vitórias consecutivas entre o fim de 2024 e o início deste ano. Em Buenos Aires, com a conquista de mais dois triunfos, são 16 vitórias nas últimas 18 partidas - perdeu na segunda rodada do Aberto da Austrália e no confronto entre Brasil e França na Copa Davis.

Disputado na quadra central do torneio, o jogo desta quinta começou com superioridade do tenista da casa, que apostava em variações para surpreender o brasileiro. Ele evitava as trocas de bola de fundo de quadra, ponto forte de Fonseca, enquanto o brasileiro cometia mais erros do que de costume. A estratégia deu certo nos primeiros games e Coria obteve a primeira quebra de saque da partida e abriu 3/0 no primeiro set.

O jovem tenista esboçou reação no quinto game, quando devolveu a quebra, reequilibrando a partida. Mas o atleta da casa respondeu na sequência, com nova quebra. Fonseca elevava o nível de agressividade nos golpes e aumentava também o número de erros não forçados, que chegaram a 19 ao fim do set - Coria anotou apenas cinco e fechou a parcial.

O segundo set teve início com o brasileiro ainda tenso em quadra, errando bolas que vinha acertando com facilidade no jogo anterior. No entanto, Fonseca buscava caminhos para reagir e aproveitou uma série de falhas do argentino para se impor em quadra no terceiro game: 2/1.

Mesmo longe dos seus melhores dias, Fonseca seguia apostando na força. Um dos seus saques alcançou 222 km/h. Aos poucos, o brasileiro fez ajustes em sua estratégia, demonstrou certa paciência e trocou a pancadaria por golpes mais precisos e de menor velocidade. A tática funcionou e garantiu o empate na partida.

Os ajustes se aprimoraram no terceiro set e Fonseca, aos poucos, assumiu o controle da partida. Ele se impôs no saque do argentino no terceiro game e abriu 3/1 na sequência. Mais confiante, o brasileiro passou a distribuir bolas vencedoras de todos os cantos da quadra. Uma nova quebra encaminhou a virada após 2h12min de confronto.