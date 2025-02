João Fonseca admite nervosismo contra Coria em Buenos Aires: 'Coragem foi essencial'

O brasileiro João Fonseca sofreu para vencer pela segunda vez no ATP 250 de Buenos Aires e superou Federico Coria apenas no terceiro set, com virada de 2/6, 6/4 e 6/2, nesta quinta-feira (13). O jovem tenista de 18 anos admitiu que o nervosismo o atrapalhou no começo e definiu a coragem como a arma para buscar a vaga nas quartas de final.

"Para ser um grande jogador você precisa de concentração. No começo do jogo estava muito nervoso, não estava conseguindo fazer o meu jogo, mas depois, me mantendo positivo mentalmente, com o decorrer (da partida) fui crescendo, me tornando mais agressivo e conseguindo mais os pontos. Creio que no momento difícil, uma coisa que já tenho, a coragem foi essencial para vencer", afirmou o brasileiro.

Em análise da partida com Coria, João Fonseca admitiu que o primeiro game da partida poderia definir uma vitória mais tranquila caso ele aproveitasse o break point com 30 a 40. O atleta não conseguiu a quebra e ainda perdeu o saque a seguir. Acabou levando 6 a 2 na parcial com 19 erros não forçados.