Internacional vence São Luiz e garante vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho

O Internacional carimbou a classificação à semifinal do Campeonato Gaúcho, ao derrotar o São Luiz por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, pela penúltima rodada. O equatoriano Enner Valencia entrou no decorrer da partida para se transformar no principal destaque com um gol e uma assistência.

A busca do Inter agora é garantir a melhor campanha entre os classificados. O time colorado tem 17 pontos, contra 16 do Juventus e 14 do Grêmio, times que também já se garantiram na semifinal. A última vaga sairá entre Caxias e Ypiranga.

Do outro lado, o São Luiz, neste momento, seria obrigado a disputar o Quadrangular do Rebaixamento O time de Ijuí é o lanterna do Grupo C, com apenas seis pontos.