Guarani e Novorizontino fazem jogo fraco e ficam no empate sem gols no Paulistão

Como foi o jogo em Campinas

O primeiro tempo começou morno. As duas equipes se estudavam até demais e pouco deram espaço para criar. Com muita troca de passes, o volume de jogo ficava concentrado no meio de campo e logo voltava para os goleiros para recomeçar uma jogada ofensiva.

A falta de objetividade foi tanta, que a primeira etapa só teve uma finalização, por parte do Guarani, que era quem tinha mais ânimo. Deni Júnior chutou cruzado, mas sem dar trabalho ao goleiro Airton. Do outro lado, o Novorizontino não finalizou a gol e o único chute foi de Rodrigo Soares, sem direção.

Na volta do intervalo, os times vieram com mudanças significativas no setor ofensivo, buscando aquilo que faltou nos 45 minutos iniciais. E as trocas surtiram mais efeito no Novorizontino. Matheus Frizzo arriscou de longe e Mesquita espalmou. Na sequência, Robson furou na pequena área. Logo depois, Waguinho cabeceou no travessão.

O Guarani, por sua vez, não teve resultado nas mudanças. O time da casa até chegava com superioridade no ataque, mas pecava nos passes e nas tomadas de decisões. Na reta final, já desgastados fisicamente, os erros viraram protagonistas dos dois lados. Sem muita inspiração, o resultado sem gols acabou ficando justo em Campinas.

O Guarani volta a campo no domingo, às 16h, diante do São Bernardo, no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. Já o Novorizontino fecha a 10ª rodada na segunda-feira, às 20h, no clássico da 017, diante do Mirassol, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.