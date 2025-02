Galvão Bueno assina com a Band e terá programa semelhante ao 'Bem, Amigos'

Galvão Bueno assinou com a TV Bandeirantes e terá um programa semanal ao estilo do "Bem, Amigos", comandado por ele no sportv entre 2003 e 2022. O narrador retorna à emissora paulista após 45 anos (trabalhou entre 1977 e 1980). A informação foi divulgada primeiramente pelo portal F5 e confirmada pelo Estadão.

A expectativa é que o programa aconteça nas noites de segunda-feira e tenha nomes como Mauro Naves, que recentemente saiu do grupo Disney, além dos ex-jogadores e comentaristas Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão. A atração ainda contaria com participação do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Galvão Bueno narrará apenas na Amazon Prime Video, com a qual assinou para ser a voz dos jogos exclusivos da plataforma de streaming no Brasileirão deste ano.