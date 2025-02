Fabricante de bola do Paulistão rebate crítica de Neymar e promete procurar clubes e jogadores

"Com todo respeito à Penalty, acho que precisa melhorar um pouco mais essa bola. Outro dia o Filipe Luís (técnico do Flamengo) falou, e concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem de melhorar um pouquinho mais para ajudar nosso campeonato", afirmou Neymar. A bola do Paulistão também é utilizada nos Campeonatos do Rio de Janeiro, Pará e Copa do Nordeste.

A Penalty explica que o modelo usado em 2025 está mais rápido e dinâmico e argumenta que o número de gols no Paulistão aumentou em comparação com a temporada anterior. "A Penalty reconhece que essa mudança pode ter um impacto na adaptação dos jogadores, especialmente em campos com mais irregularidades".

A marca de materiais esportivos diz ainda que tem compromisso com "a qualidade, a inovação e o desenvolvimento do futebol, sempre ouvindo atentamente o feedback de atletas, treinadores e corpo técnico dos clubes para aprimorar seus produtos e garantir o mais alto nível de desempenho".